Мэр Казани призвал стирать пакеты, чтобы город не утонул в мусоре

По его словам, необходимо срочно решить вопросы переработки и раздельного сбора мусора, в противном случае столица Татарстана «в прямом смысле утонт в мусоре».

«Те объемы мусорообразования, которые на нас обрушились, это губительно для города... Поэтому для нас этот вопрос — один из самых главных и приоритетных на ближайшие годы»,— сказал градоначальник.

Он также привёл в пример своего учителя по английскому языку, который стирает пакеты для повторного использования. Метшин указал, что «это не про деньги, а про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани».

Ранее сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что россияне хотели бы переложить на технических помощников уборку, приготовление еды и мытье посуды, а также вынос мусора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

