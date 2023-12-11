Мэр Казани призвал стирать пакеты, чтобы город не утонул в мусоре
Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей города стирать пакеты, чтобы сократить потребление пластика, сообщает «Коммерсант».
По его словам, необходимо срочно решить вопросы переработки и раздельного сбора мусора, в противном случае столица Татарстана «в прямом смысле утонт в мусоре».
«Те объемы мусорообразования, которые на нас обрушились, это губительно для города... Поэтому для нас этот вопрос — один из самых главных и приоритетных на ближайшие годы»,— сказал градоначальник.
Он также привёл в пример своего учителя по английскому языку, который стирает пакеты для повторного использования. Метшин указал, что «это не про деньги, а про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани».
Ранее сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что россияне хотели бы переложить на технических помощников уборку, приготовление еды и мытье посуды, а также вынос мусора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru