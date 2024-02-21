Мэр Ишима вручил жителям сертификаты на жилье в резиновой перчатке
Мэр города Ишим в Тюменской области Федор Шишкин вручал гражданам сертификаты на новые квартиры, надев медицинскую перчатку. Соответствующее видео попало в Сеть.
На кадрах градоначальник правой рукой, на которой надета резиновая перчатка, выдает жителям, в том числе женщинам с детьми документы и пожимает им руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На официальном портале администрации города Ишим говорится, что сертификаты о праве получения выплаты на приобретение жилья стали «хорошим подарком в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта».
Поздравление новоселов прошло 21 февраля в общественной приемной партии «Единая Россия». В официальном сообщении также отмечается, что главное пожелание руководителя муниципалитета – «чтобы семьи приобретали жилье на территории города, связывали жизнь с Ишимом».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС
- ФСБ: В Подмосковье предотвратили теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов
- Умер режиссер мультфильмов Владимир Самсонов
- ВЦИОМ: 63% россиянок ценят в мужчинах нравственные качества
- «Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики
- Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны на 12 часов из-за неисправности самолета
- ФАС выдала предупреждение банку «Синара» за недостоверные данные о тарифах
- На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени и шлепали ремнем
- Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «Киви банка»
- В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru