Мэр Ишима вручил жителям сертификаты на жилье в резиновой перчатке

Мэр города Ишим в Тюменской области Федор Шишкин вручал гражданам сертификаты на новые квартиры, надев медицинскую перчатку. Соответствующее видео попало в Сеть.

На кадрах градоначальник правой рукой, на которой надета резиновая перчатка, выдает жителям, в том числе женщинам с детьми документы и пожимает им руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Таксист отказался доставить инвалида в больницу в Норильске

На официальном портале администрации города Ишим говорится, что сертификаты о праве получения выплаты на приобретение жилья стали «хорошим подарком в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта».

Поздравление новоселов прошло 21 февраля в общественной приемной партии «Единая Россия». В официальном сообщении также отмечается, что главное пожелание руководителя муниципалитета – «чтобы семьи приобретали жилье на территории города, связывали жизнь с Ишимом».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба администрации города Ишим
ТЕГИ:ЧиновникиТюменьМэр

Горячие новости

Все новости

партнеры