Мэр Ишима вручил жителям сертификаты на жилье в резиновой перчатке

На официальном портале администрации города Ишим говорится, что сертификаты о праве получения выплаты на приобретение жилья стали «хорошим подарком в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта».

Поздравление новоселов прошло 21 февраля в общественной приемной партии «Единая Россия». В официальном сообщении также отмечается, что главное пожелание руководителя муниципалитета – «чтобы семьи приобретали жилье на территории города, связывали жизнь с Ишимом».

