Мэр Хабаровска подтвердил в видео заболевание коронавирусом
Результат теста подтвердили коронавирусную инфекцию нового типа у мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Об этом сам градоначальник рассказал на своей странице в Instagram. Ранее Кравчук сообщил, что COVID-19 диагностирован у члена его семьи, после чего ушел на самоизоляцию.
Накануне стало известно о госпитализации мэра. При этом, по словам Кравчука, у его жены анализ не выявил коронавирус в организме, однако она всё равно также остаётся в клинике. Глава Хабаровска призвал горожан соблюдать меры предосторожности в связи с непростой ситуаций по коронавирусу в краевом центре.
Главной защитой, по словам чиновника, остаются принципы социального дистанцирования, ношение масок, регулярные дезинфекции. Он заверил, что администрация продолжит выполнять профилактические меры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru