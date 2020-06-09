Мэр Хабаровска подтвердил в видео заболевание коронавирусом

Результат теста подтвердили коронавирусную инфекцию нового типа у мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Об этом сам градоначальник рассказал на своей странице в Instagram. Ранее Кравчук сообщил, что COVID-19 диагностирован у члена его семьи, после чего ушел на самоизоляцию.

Накануне стало известно о госпитализации мэра. При этом, по словам Кравчука, у его жены анализ не выявил коронавирус в организме, однако она всё равно также остаётся в клинике. Глава Хабаровска призвал горожан соблюдать меры предосторожности в связи с непростой ситуаций по коронавирусу в краевом центре.

Главной защитой, по словам чиновника, остаются принципы социального дистанцирования, ношение масок, регулярные дезинфекции. Он заверил, что администрация продолжит выполнять профилактические меры.