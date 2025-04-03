Мэр гарнизона подводников Видяево под Мурманском арестован по делу о взятке

Обвиняемый успел получить только часть взятки - 1,8 миллиона рублей. Мэр взят под стражу. Взяткодатель также стал обвиняемым по уголовному делу. В СК не назвали имя мэра.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным официального сайта администрации ЗАТО Видяево, главой закрытого города до сих пор был Сергей Богза. Однако сейчас доступна информация только по и. о. главы ЗАТО, которой числится Олеся Гребнёва.

