Мэр гарнизона подводников Видяево под Мурманском арестован по делу о взятке
Глава закрытого административно-территориального образования (городского округа) Видяево стал обвиняемым по уголовному делу о коррупции, информирует Следственное управление Следственного комитета по Мурманской области.
Мэру гарнизона моряков-подводников вменяется получение взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2024 году чиновник за мзду в 15 миллионов рублей пообещал обеспечить заключение договоров с руководителем одной из компаний по сносу старых жилых домов в Видяеве.
Обвиняемый успел получить только часть взятки - 1,8 миллиона рублей. Мэр взят под стражу. Взяткодатель также стал обвиняемым по уголовному делу. В СК не назвали имя мэра.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным официального сайта администрации ЗАТО Видяево, главой закрытого города до сих пор был Сергей Богза. Однако сейчас доступна информация только по и. о. главы ЗАТО, которой числится Олеся Гребнёва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru