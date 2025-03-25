Экс-главу городского округа Серпухов Сергея Никитенко отправили в СИЗО

Никитенко арестовали до 24 мая.

Никитенко обвинили в получении почти 10 миллионов рублей от предпринимателей в 2024 году. По версии следствия, Никитенко брал деньги от участников муниципальных контрактов, занимающихся вывозом снега с объектов благоустройства и выполняющих ремонт линий уличного освещения.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны были изобличены и привлечены к уголовной ответственности, напоминает «Радиоточка НСН».

