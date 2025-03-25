Экс-главу городского округа Серпухов Сергея Никитенко отправили в СИЗО
Бывшего главу городского округа Серпухов Сергея Никитенко отправили в СИЗО, сообщили в Тверском районном суде города Москвы.
Никитенко арестовали до 24 мая.
Никитенко обвинили в получении почти 10 миллионов рублей от предпринимателей в 2024 году. По версии следствия, Никитенко брал деньги от участников муниципальных контрактов, занимающихся вывозом снега с объектов благоустройства и выполняющих ремонт линий уличного освещения.
Ранее стало известно, что фигуранты дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны были изобличены и привлечены к уголовной ответственности, напоминает «Радиоточка НСН».
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