Мэр Дальнегорска обиделся на шутку Юрия Стоянова

Речь идёт о вымышленном информационном выпуске. В нём ведущая сообщила, что «мэр Дальнегорска украл из бюджета пять млн рублей», а её партнёр, которого сыграл Стоянов, добавил, что «мог украсть 25 млн, как мэр Ближнегорска, так что это хорошая новость»

«Всё-таки большая разница... между острой сатирой и пошлым юмором... Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично?» - указал Теребилов.

Стоянов, в свою очередь, в интервью изданию «Подъëм» признал, что шутка действительно может быть обидной. При этом он отказался извиняться, отметив, что это должны делать сценаристы, решившие, что реального города Дальнегорска нет.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что намерен попросить Следственный комитет проверить актрису «Творческой мастерской» Валерию Ломакину, которая в эфире федерального шоу «Битва за время» назвала карельский язык «атавизмом, как соски у мужчин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

