«Меньше транспорта»: Число ДТП с мотоциклами с 2022 года снизилось в два раза

«Точно не могу сказать, что число аварий с мотоциклами растет. Мотоцикл – это в меньшей степени транспортное средство и в большей степени средство досуга. Количество мотоциклистов на улице зависит напрямую от экономической ситуации в стране. Как только случается очередной кризис, очередной скачок курса доллара, количество мотоциклистов на дороге резко падает. Люди уделяют меньше времени такому не самому доступному виду досуга», - рассказал он.

По его словам, уменьшение числа мотоциклов на дорогах снизило статистику ДТП почти в два раза.

«С 2022 года количество мотоциклов на дорогах резко снизилось, резко снизилась и статистика ДТП – с тяжкими повреждениями, со смертельным исходом и так далее. Это связано с тем, что количество транспорта снизилось. За 2022-2023 год число аварий снизилось практически в два раза», - отметил он.

При этом Родионов добавил, что водители должны не забывать про безопасность и учитывать свои умения при выборе мотоцикла.

«В Москве не могу выделить какое-то шоссе или перекресток с точки зрения повышенной опасности. В явном виде такого не наблюдается. Есть, конечно, какие-то перекосы и нюансы, которые следует доработать властям. Мы неоднократно с предложениями выступали. Зачастую нам шли навстречу, опасные места ликвидировались. Также еще важен процесс выбора транспорта. Выбор байка для новичка и выбор байка для опытного мотоциклиста – это разная техника и разные задачи. Новичкам нужно учитывать все нюансы с точки зрения безопасности и своих умений», - подытожил собеседник НСН.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них цену проезда по платным дорогам, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

