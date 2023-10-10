«Меньше токсичных!»: HR-эксперт Мурадян назвал способы мотивировать молодежь

Молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН. Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.

Россияне не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты, к такому выводу пришли ученые из ВШЭ. Феномен они назвали «ловушкой мотивации» и объяснили им рекордное с 2009 года падение производительности труда (на 3,6% в 2022 году), пишет «Независимая газета». Так, 31,8% россиян ответили, что у них другие приоритеты, а 19,5% честно признались, что и так работают на пределе возможностей. При этом 48% готовы работать больше, но в случае повышения зарплаты на 65%. Мурадян рассказал, как еще мотивировать сотрудников.