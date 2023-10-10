«Меньше токсичных!»: HR-эксперт Мурадян назвал способы мотивировать молодежь
HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал НСН, что молодые сотрудники хотят работать в современном офисе с «адекватными» коллегами.
Молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН. Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.
Россияне не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты, к такому выводу пришли ученые из ВШЭ. Феномен они назвали «ловушкой мотивации» и объяснили им рекордное с 2009 года падение производительности труда (на 3,6% в 2022 году), пишет «Независимая газета». Так, 31,8% россиян ответили, что у них другие приоритеты, а 19,5% честно признались, что и так работают на пределе возможностей. При этом 48% готовы работать больше, но в случае повышения зарплаты на 65%. Мурадян рассказал, как еще мотивировать сотрудников.
«Есть несколько способов нематериальной мотивации работников, которые сегодня используются. Первый вариант – это все, что касается вопросов дополнительного медицинского страхования, так как это позволяет сделать так, чтобы сотрудники не бегали по очередям в общих поликлиниках. Второе – приличный офис, в котором нормальная мебель, нормальные столы, современные компьютеры, которые не тупят и не тормозят», - отметил он.
Мотивировать сотрудников могут и «адекватные» коллеги, которые не сплетничают и не грубят, а дополнительным бонусом выступит расширенный отпуск.
«Третье – это адекватная корпоративная культура, где меньше душных, меньше токсичных, где следят за корпоративными коммуникациями, где есть общие правила адекватного поведения людей, где никто никому не хамит, не грубит, старается не сплетничать. Еще дополнительный метод мотивации – расширенный отпуск, не 28 календарных дней, а 40, но это уже зависит от профессии, от должности», - добавил собеседник НСН.
Избежать стресса на работе можно, если выбрать дело по душе, заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский «Радиоточке НСН». При этом, по его словам, «трудностей» не избежать в любом коллективе, поэтому нужно уметь «постоять за себя».
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