Менее 1% вакцинированных заболевают COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что только 0,7% россиян, прошедших полный цикл вакцинации, заражаются коронавирусом. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
"После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента, прошедшие три недели, люди с таким статусом заболевают в 0,70% случаев от общего количества привитых", - подчеркнула Попова.
Глава ведомства пояснила, что оперирует официальными данными Минздрава, которые учитывают каждого заболевшего и привитого в стране. Она напомнила, что заболевают два человека на 300 привитых. По ее словам, статистика касается всех трех доступных в РФ препаратов для вакцинации.
Попова отметила, что люди защищены от тяжелого течения болезни после вакцинации "почти во всех случаях".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Самолёт, на борту которого находились девять человек, разбился в Швеции
- Главу подмосковного отдела полиции задержали за подготовку убийства предпринимателя
- Учёный рассказал об условиях содержания пациентов с COVID-19
- Хуснуллин заявил, что ливни заполнили водохранилища Крыма на два года
- Врач рассказал, можно ли заниматься сексом после вакцинации от COVID-19
- Трихолог рассказала, как защитить волосы во время и после коронавируса
- В петербургской больнице произошел пожар
- Депутат Мособлдумы назвал условия смягчения антиковидных ограничений
- Работу общепита в ночное время запретили в Ингушетии
- Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru