Менее 1% вакцинированных заболевают COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что только 0,7% россиян, прошедших полный цикл вакцинации, заражаются коронавирусом. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

"После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента, прошедшие три недели, люди с таким статусом заболевают в 0,70% случаев от общего количества привитых", - подчеркнула Попова.

Глава ведомства пояснила, что оперирует официальными данными Минздрава, которые учитывают каждого заболевшего и привитого в стране. Она напомнила, что заболевают два человека на 300 привитых. По ее словам, статистика касается всех трех доступных в РФ препаратов для вакцинации.

Попова отметила, что люди защищены от тяжелого течения болезни после вакцинации "почти во всех случаях".

