Ректор Финансового университета при правительстве уйдет в отставку
Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров 15 ноября покинет свой пост. Сообщение об этом опубликовано на сайте вуза.
По словам Эскиндарова, он обратился к учредителю университета — правительству РФ — и попросил по завершении срока действия его контракта назначить нового руководителя.
«Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета», — подчеркнул Эскиндаров.
Ранее в ходе часа ректора для студентов и сотрудников вуза руководитель Финансового университета сообщил, что принял решение уйти в отставку еще в августе.
Михаил Эскиндаров занимал должность ректора Финансового университета при правительстве с 2006 года.
Между тем главу Кубанского государственного медицинского университета Сергея Алексеенко признали ректором года, сообщает RT. Премию «Ректор года-2021» Алексеенко вручил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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