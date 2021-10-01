Ректор Финансового университета при правительстве уйдет в отставку

Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров 15 ноября покинет свой пост. Сообщение об этом опубликовано на сайте вуза.

По словам Эскиндарова, он обратился к учредителю университета — правительству РФ — и попросил по завершении срока действия его контракта назначить нового руководителя.

«Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета», — подчеркнул Эскиндаров.

Ранее в ходе часа ректора для студентов и сотрудников вуза руководитель Финансового университета сообщил, что принял решение уйти в отставку еще в августе.

Михаил Эскиндаров занимал должность ректора Финансового университета при правительстве с 2006 года.

Между тем главу Кубанского государственного медицинского университета Сергея Алексеенко признали ректором года, сообщает RT. Премию «Ректор года-2021» Алексеенко вручил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

