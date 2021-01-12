Менеджер и конструктор. Космонавт сравнил Маска с Королевым

«Роскосмос» сегодня напомнил, что 12 января русскому авиаконструктору Сергею Королёву исполнилось бы 114 лет, в честь чего на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к месту захоронения конструктора. Глава компании SpaceX Илон Маск написал по-русски в Twitter «он был великолепен».

Космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН сравнил Маска и Королева и пришел к выводу, что американец пока отстает от создателя ракеты «Восток-1».

«Королев – легендарная фигура для всей нашей, да и мировой космонавтики. В первую очередь Королев был потрясающим организатором и конструктором. Тот же самый Илон Маск – хороший менеджер и организатор, но конструктором его назвать нельзя – сам он в детали сильно не вникает и вряд ли ему хватает инженерного образования. А Королев был изначально очень сильным инженером и конструктором, а самое главное, что он собрал вокруг себя очень сильную команду», - рассказал Рязанский.