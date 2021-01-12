Зеленский пригласил Маска в музей Королёва в Житомире
Президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Twitter, что конструктор Сергей Королёв был «одним из лучших».
В своём сообщении украинский лидер назвал советского конструктора космических кораблей «великим украинским ученым и ракетостроителем».
Кроме того, Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска в Музей космонавтики имени Королёва, который находится в Житомире.
Ранее Роскосмос напомнил о том, что 12 января Королёву исполнилось бы 114 лет, в честь чего на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к месту захоронения конструктора. В комментариях Маск написал по-русски «Он был великолепен».
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