Зеленский пригласил Маска в музей Королёва в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Twitter, что конструктор Сергей Королёв был «одним из лучших».

В своём сообщении украинский лидер назвал советского конструктора космических кораблей «великим украинским ученым и ракетостроителем».

Кроме того, Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска в Музей космонавтики имени Королёва, который находится в Житомире.

Ранее Роскосмос напомнил о том, что 12 января Королёву исполнилось бы 114 лет, в честь чего на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к месту захоронения конструктора. В комментариях Маск написал по-русски «Он был великолепен».