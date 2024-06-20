Мемориальный концерт состоится в Музее Победы ко Дню памяти и скорби
Специальная программа ко Дню памяти и скорби 22 июня пройдет в Музее Победы. В течение выходных экскурсоводы Музея Победы проведут бесплатные автобусные и пешие экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.
Мемориальный концерт состоится в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Так, посетители мемориального комплекса на Поклонной горе услышат песни о войне, Родине и мире в исполнении вокального коллектива «Элегия» из Коломны, участника проекта «Голос.Дети» Ивайло Филиппова, эстрадной студии «VOX» и рок-группы «Куба». Также свою концертную программу представит благотворительный проект «Искусство как терапия».
Хоровая капелла им Г. Платонова из Ленинградской области, вокальная студия «Шанс», участники открытого фестиваля «Московская студенческая весна», всероссийского фестиваля «Журавли Победы» выступят на площадке «Фронтовая агитбригада» 23 июня.
Москвичи и гости столицы смогут посетить свыше 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, которые смогли воссоздать атмосферу 40-х годов прошлого века. Экспозиции расскажут и покажут посетителям то, как работали полевые госпитали, какие профессии были востребованы в то время, какую подготовку проходили военнослужащие разных родов войск. Кроме того, у гостей будет возможность самостоятельно попробовать «обезвредить минное поле», примерить настоящие парашютные стропы, узнать, что носили в вещмешке советские бойцы и не только.
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