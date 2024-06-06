Ретровыставка и выступления сотрудников МВД пройдут в Музее Победы в Москве

В Москве Музей Победы на Поклонной горе в субботу, 8 июня, проведет специальную программу «Один день с полицией России», приуроченную к 306-й годовщине образования российской полиции.

В течение дня на Поклонной горе будут работать демонстрационные и интерактивные площадки, многочисленные фотозоны. Курсанты в ретроформе встретят гостей и помогут сориентироваться в расположении локаций. На площадке «МВД» откроется выставка раритетной и современной автомототехники, передовых средств вооружения и защиты. На специальных симуляторах и тренажерах посетители Музея Победы могут потренировать свои навыки по управлению автомобилем. Для детской аудитории подготовлены подвижные игры, викторины, мастер-классы и конкурсы по безопасному поведению на дорогах.

Подразделения МВД — патрульно-постовой, экспертно-криминалистической, кинологической служб, а также конной полиции подготовили показательные выступления.

А уже в воскресенье, 9 июня, на Поклонной горе на площадке «Фронтовая агитбригада», пройдет акустический концерт владимирской фолк-рок группы «Инок и». Любой желающий также сможет попробовать себя в роли ударника на мастер-классе по игре на барабанной установке и получить урок вокала.

На другой площадке чемпионы России по городошному спорту покажут, как строить фигуры и правильно бросать биту. Рядом можно будет поиграть в гигантские шахматы и покататься на мини-танке «Термит» с педальным управлением и бензиновым двигателем.

Кроме того, около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 40-х годов ХХ-века, где организованы многочисленные мастер-классы, спортивные турниры и творческие состязания. Самым активным участникам вручат призы. Детей и родителей ждут эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья!», пневматический тир, показательные заезды картинг клуба и многое другое.

Продолжит свою работу и выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации по защите Донбасса.

