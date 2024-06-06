Ретровыставка и выступления сотрудников МВД пройдут в Музее Победы в Москве
В Москве Музей Победы на Поклонной горе в субботу, 8 июня, проведет специальную программу «Один день с полицией России», приуроченную к 306-й годовщине образования российской полиции.
В течение дня на Поклонной горе будут работать демонстрационные и интерактивные площадки, многочисленные фотозоны. Курсанты в ретроформе встретят гостей и помогут сориентироваться в расположении локаций. На площадке «МВД» откроется выставка раритетной и современной автомототехники, передовых средств вооружения и защиты. На специальных симуляторах и тренажерах посетители Музея Победы могут потренировать свои навыки по управлению автомобилем. Для детской аудитории подготовлены подвижные игры, викторины, мастер-классы и конкурсы по безопасному поведению на дорогах.
Подразделения МВД — патрульно-постовой, экспертно-криминалистической, кинологической служб, а также конной полиции подготовили показательные выступления.
А уже в воскресенье, 9 июня, на Поклонной горе на площадке «Фронтовая агитбригада», пройдет акустический концерт владимирской фолк-рок группы «Инок и». Любой желающий также сможет попробовать себя в роли ударника на мастер-классе по игре на барабанной установке и получить урок вокала.
На другой площадке чемпионы России по городошному спорту покажут, как строить фигуры и правильно бросать биту. Рядом можно будет поиграть в гигантские шахматы и покататься на мини-танке «Термит» с педальным управлением и бензиновым двигателем.
Кроме того, около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 40-х годов ХХ-века, где организованы многочисленные мастер-классы, спортивные турниры и творческие состязания. Самым активным участникам вручат призы. Детей и родителей ждут эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья!», пневматический тир, показательные заезды картинг клуба и многое другое.
Продолжит свою работу и выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: У птичьего гриппа в Мексике нет пандемического потенциала
- Минпромторг выступил за продление параллельного импорта на 2025 год
- Балицкий: Новые территории РФ и Крым войдут в новый федеральный округ
- ФСБ задержан злоумышленник при попытки совершить диверсию под Белгородом
- Вениамин Смехов выступил на суде по делу Беркович и Петрийчук
- Джейк Джилленхол получил роль в ремейке «Невесты Франкенштейна»
- Байден снова оскорбил Путина
- Глава МИД Италии заявил, что Путин пытается запугать Запад
- Мурашко: Россия готова к приходу птичьего гриппа
- Диана Арбенина выпустит книгу дневников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru