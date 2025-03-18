Четверых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» оставили под стражей

До 22 мая в СИЗО останутся трое граждан Таджикистана и один гражданин России: Умеджон Солиев, Мухаммад Зоир Шарипзоде, Назримад Лутфуллои и Хусейн Медов (все они внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

По версии следствия, Медов занимался поставкой оружия непосредственным исполненителям совместно с Джабраилом Аушевым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Кроме того, разыскиваются Батыр Кулаев и Хаваж-Багаудин Алиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

