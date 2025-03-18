Четверых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» оставили под стражей
Мосгорсуд продлил содержание под стражей четверым фигурантам уголовного дела по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом сообщила пресс-служба суда.
До 22 мая в СИЗО останутся трое граждан Таджикистана и один гражданин России: Умеджон Солиев, Мухаммад Зоир Шарипзоде, Назримад Лутфуллои и Хусейн Медов (все они внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
По версии следствия, Медов занимался поставкой оружия непосредственным исполненителям совместно с Джабраилом Аушевым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Кроме того, разыскиваются Батыр Кулаев и Хаваж-Багаудин Алиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru