Меликов заявил, что в Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО

Власти Дагестана планируют построить реабилитационный центр на 200-300 койко-мест для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, это один из проектов, реализация которых осуществляется за счёт внебюджетных источников.

«Хорошее место выбрали, на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской флотилии», - заключил Меликов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержка участников спецоперации является для сенаторов безусловным приоритетом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:РеабилитацияВоеннослужащиеСпецоперацияДагестан

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