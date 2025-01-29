Меликов заявил, что в Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО
Власти Дагестана планируют построить реабилитационный центр на 200-300 койко-мест для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, это один из проектов, реализация которых осуществляется за счёт внебюджетных источников.
«Хорошее место выбрали, на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской флотилии», - заключил Меликов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержка участников спецоперации является для сенаторов безусловным приоритетом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru