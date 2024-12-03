Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили в Международный день инвалидов научно-практический центр реабилитации имени Швецовой, который является ключевым учреждением Москвы по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что в столице функционирует единая система поддержки инвалидов, включающая медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Он подчеркнул, что чаще всего в центр обращаются пациенты с тяжелыми нарушениями двигательной активности, для которых специалисты разрабатывают индивидуальные программы восстановления.

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В центре применяются передовые технологии, включая роботизированное оборудование, VR-системы и тренажеры с биологической обратной связью. Среди уникальных разработок — имитатор подошвенной нагрузки «Корвит», который помогает пациентам восстанавливать способность ходить.

Собянин добавил, что ежегодно реабилитационную помощь в Москве получают более 250 тыс. человек в 79 специализированных учреждениях здравоохранения и социальной защиты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ИнвалидыРеабилитацияСергей СобянинВладимир Путин

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