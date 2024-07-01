Меликов: Врач подверглась травле из-за просьбы к пациентке снять никаб

По его словам, на фоне общей сплочённости подобные нападки со стороны «псевдообщественника с туманной биографией» выглядят как настоящая провокация. Политик выразил полную поддержку медику и гарантировал ей защиту.

Меликов раскритиковал блогера Гаджимурада Атаева, «затравившего» врача. Мужчина вынудил медика записать видео, в котором она объяснила, что не отказывала пациентке в обследовании. Позже к Атаеву пришли силовики.

Ранее глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

