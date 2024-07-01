Меликов: Врач подверглась травле из-за просьбы к пациентке снять никаб
В Хасавюрте врач подверглась травле после ее просьбы к пациентке снять никаб, сообщает RT со ссылкой на заявление глава Дагестана Сергея Меликова.
По его словам, на фоне общей сплочённости подобные нападки со стороны «псевдообщественника с туманной биографией» выглядят как настоящая провокация. Политик выразил полную поддержку медику и гарантировал ей защиту.
Меликов раскритиковал блогера Гаджимурада Атаева, «затравившего» врача. Мужчина вынудил медика записать видео, в котором она объяснила, что не отказывала пациентке в обследовании. Позже к Атаеву пришли силовики.
Ранее глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В НАТО делятся с Украиной данными с самолетов AWACS
- Сальдо заявил, что причиной вспышки холеры на правобережье Днепра стало наводнение
- Меликов: Врач подверглась травле из-за просьбы к пациентке снять никаб
- Производители ЕС боятся разорения из-за дешевых удобрений России
- СМИ: Алсу намекнула на причину развода с Абрамовым
- Ожидавшие у Four Seasons Канье Уэста фанаты начали расходиться
- Во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона
- Потушен лесной пожар у курорта в Анталье
- Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС
- Испания вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв Грузию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru