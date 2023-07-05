«Механизм принуждения»: В Госдуме поддержали пятикратное увеличение газовых штрафов
«Бессмысленных» штрафов не будет, при этом могут возникнуть проблемы у покинувших страну россиян, сказала в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева.
Увеличение штрафов за недопуск в квартиры газовщиков – необходимая мера, которая не доставит проблем большинству россиян, объяснила в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее стало известно, что в России планируют увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз, до 10 тыс. рублей. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ и его планируют внести в Госдуму.
«Эта мера позволит защитить всех жителей дома, она нужна. Такая норма (о допуске газовщиков в квартиры – прим. НСН) существовала и раньше, но очень часто не исполнялась, потому что не было механизмов принуждения. Крайней мерой было отключение газа, но ей редко пользовались, это было технически сложно. Штраф – это более оперативная мера, которая позволит обеспечить надлежащее состояние газового оборудования в домах. По данным Росстата, 10% аварий происходит по причине неисправности газового оборудования», - сказала Разворотнева.
По ее мнению, «бессмысленных» штрафов не будет, при этом могут возникнуть проблемы у покинувших страну россиян.
«Людей заранее оповещают, есть какие-то окна. Здесь не будет огромного количества бессмысленных штрафов . При этом для людей, которые не живут в квартирах, это будет непростой вопрос, например, если они вообще уехали из страны. С точки зрения процедуры и уведомления, здесь есть, что обсуждать. Эта норма – логическое продолжение законопроекта о газоснабжении и недавно принятых поправок в Жилищный кодекс, когда каждый человек, заключающий договор на поставку газа, обязан, в том числе, заключить договор на обслуживание и осмотр газового оборудования в квартире», - заключила собеседница НСН.
Директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вместо штрафов за нарушение правил эксплуатации газовых баллонов нужно научить людей правильно ими пользоваться.
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