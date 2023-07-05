«Механизм принуждения»: В Госдуме поддержали пятикратное увеличение газовых штрафов

Увеличение штрафов за недопуск в квартиры газовщиков – необходимая мера, которая не доставит проблем большинству россиян, объяснила в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее стало известно, что в России планируют увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз, до 10 тыс. рублей. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ и его планируют внести в Госдуму.