«Мегаспорту» на Ходынке грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции для профилактики COVID-19 во дворце спорта «Мегаспорт», рассказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова.
Проверка спорткомплекса «Мегаспорт» на Ходынском бульваре, д. состоялась на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве в связи с пандемием COVID-19.
«В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима», - сказала Оксана Панова.
Нарушения, выявленные Роспотребнадзором, подпадают под ч. 1 и 2 ст. 6.3 КоАП РФ и грозят «Мегаспорту» штрафом до 500 тыс. рублей или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.
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