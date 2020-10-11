«Мегаспорту» на Ходынке грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции для профилактики COVID-19 во дворце спорта «Мегаспорт», рассказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова.

Проверка спорткомплекса «Мегаспорт» на Ходынском бульваре, д. состоялась на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве в связи с пандемием COVID-19.

«В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима», - сказала Оксана Панова.

Нарушения, выявленные Роспотребнадзором, подпадают под ч. 1 и 2 ст. 6.3 КоАП РФ и грозят «Мегаспорту» штрафом до 500 тыс. рублей или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

