Меган Маркл рассказала о запрете выступлений от лица королевской семьи
Супруга британского принца Гарри Меган Марк сообщила, что представители королевской семьи призывали ее отказываться от публичных выступлений после их свадьбы, пишет ТАСС.
Она добавила, что представители королевской семьи были «готовы солгать», чтобы защитить своих членов, но при этом принц и его супруга не могли рассчитывать на схожую поддержку. Маркл подчеркнула, что королева Великобритании всегда «замечательно» к ней относилась.
Маркл и принц Гарри сообщили об отказе от статуса старших членов королевской семьи более года назад. В марте 2020 года пара потеряла титул Их Высочеств и лишилась возможности представлять королеву Елизавету II в поездках. Также семейна пара обязалась вернуть казне более 2,5 миллионов фунтов стерлингов за ремонт загородной резиденции рядом с Виндзорским замком.
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