Меган Маркл рассказала о запрете выступлений от лица королевской семьи

Супруга британского принца Гарри Меган Марк сообщила, что представители королевской семьи призывали ее отказываться от публичных выступлений после их свадьбы, пишет ТАСС.

Она добавила, что представители королевской семьи были «готовы солгать», чтобы защитить своих членов, но при этом принц и его супруга не могли рассчитывать на схожую поддержку. Маркл подчеркнула, что королева Великобритании всегда «замечательно» к ней относилась.