Меган Маркл прокомментировала признание детектива о слежке за ней

Такой стала реакция супругов, живущих в США, на слова частного сыщика Дэниела Хэнкса, рассказавшего, что его наняло издание The Sun, чтобы вести слежку за Маркл и передавать СМИ сведения о ней. Дектив смог обнаружить и предать огласке личные сведения о возлюбленной принца Гарри.

Хэнкс признался, что сожалеет о сложившейся ситуации и заявил о готовности выйти на связь с адвокатами герцогов Сассекских, пишкт «Известия».

«Герцог и герцогиня Сассекские считают, что сегодняшний день является важным моментом, чтобы медиаиндустрия и общество в целом задумались. Этот отчет о расследовании показывает, что хищнические практики прошлых дней всё еще продолжаются, нанося необратимый ущерб семьям и отношениям», — отметил представитель супругов.

Ранее, 14 марта, стало известно, что представители Букингемского дворца обратились к услугам юридической фирме, чтобы расследовать жалобы сотрудников королевского двора на поведения супруги принца Гарри Меган Маркл.

Напомним, интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри на канале CBS вышло 7 марта, в воскресенье, вечером. В ходе беседы она рассказала о своем шоке из-за разговоров «о том, насколько темной может быть кожа» ее ожидаемого тогда сына Арчи. Однако, графиня отказалась называть имена членов королевской семьи, потому что огласка им очень навредит.

