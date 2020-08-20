«МегаФон» запустил продажу сим-карт в Яндекс.Лавке

МегаФон первым из мобильных операторов запустил продажу сим-карт с саморегистрацией в сервисе экспресс-доставки товаров «Яндекс.Лавка». Получить сим-карту можно уже через 10-15 минут после заказа, активировать её самостоятельно через мобильное приложение МегаФона и сразу выйти на связь.

Как заявил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, компания начала активно развивать дистрибуцию сим-карт с саморегистрацией в розничных сетях и онлайн-магазинах в начале этого года.

«В период режима самоизоляции многие абоненты смогли оценить преимущества покупки сим-карты в магазине у дома или в онлайн-магазинах с доставкой курьером, и мы продолжаем развивать этот канал продаж. Партнерство с Яндекс.Лавкой позволяет нам существенно сократить время доставки – уже через 10-15 минут после заказа сим-карта будет у клиента, а еще через 5 минут он сможет общаться и пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от МегаФона», – подчеркнул Вольфсон.

Стоимость сим-карты составляет 300 рублей, такая же сумма появится на балансе абонента после ее активации. Активировать сим‑карту можно самостоятельно через мобильное приложение МегаФона, в том числе, с авторизацией через портал госуслуг. Абонент также может дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте. При авторизации можно выбрать любой подходящий тарифный план.

Приобрести сим-карты МегаФона можно в Москве и Московской области, со следующей недели - в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Нижнем Новгороде.