«МегаФон» запустил продажу сим-карт в Яндекс.Лавке
МегаФон первым из мобильных операторов запустил продажу сим-карт с саморегистрацией в сервисе экспресс-доставки товаров «Яндекс.Лавка». Получить сим-карту можно уже через 10-15 минут после заказа, активировать её самостоятельно через мобильное приложение МегаФона и сразу выйти на связь.
Как заявил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, компания начала активно развивать дистрибуцию сим-карт с саморегистрацией в розничных сетях и онлайн-магазинах в начале этого года.
«В период режима самоизоляции многие абоненты смогли оценить преимущества покупки сим-карты в магазине у дома или в онлайн-магазинах с доставкой курьером, и мы продолжаем развивать этот канал продаж. Партнерство с Яндекс.Лавкой позволяет нам существенно сократить время доставки – уже через 10-15 минут после заказа сим-карта будет у клиента, а еще через 5 минут он сможет общаться и пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от МегаФона», – подчеркнул Вольфсон.
Стоимость сим-карты составляет 300 рублей, такая же сумма появится на балансе абонента после ее активации. Активировать сим‑карту можно самостоятельно через мобильное приложение МегаФона, в том числе, с авторизацией через портал госуслуг. Абонент также может дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте. При авторизации можно выбрать любой подходящий тарифный план.
Приобрести сим-карты МегаФона можно в Москве и Московской области, со следующей недели - в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Нижнем Новгороде.
Напомним, Яндекс.Лавка специализируется на экспресс-доставке продуктов питания и товаров для дома и насчитывает более 200 локальных складов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Сервис доступен для 20 миллионов клиентов. Все товары доставляются бесконтактно.
Также сим-карты с саморегистрацией можно купить в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, а также в «Связном», «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon.ru, Wildberries, «Беру», Goods.ru. Сим-карты доступны более чем в 24,4 тыс. торговых точек, среди которых магазины шаговой доступности и розничные сети «Лента», «Верный», Billa, «Бристоль», а также на заправках ЕКА, Татнефть, в киосках печати, на Почте России.
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