«МегаФон» запустил услугу «Мобильный ID»

Новый сервис позволит онлайн-площадкам идентифицировать пользователей по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля. Нужно лишь ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Весь процесс занимает пять секунд - больше не надо запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID». Эта опция не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении данных.

Абонентам услуга предоставляется бесплатно, она работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя подключения к сети Интернет, а воспользоваться ей смогут все абоненты «большой четверки» сотовых операторов России.

Сервис «Мобильный ID» будет интересен интернет-магазинам, банкам, образовательным сервисам, туроператорам и любым онлайн-ресурсам, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

«Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», – приводятся в сообщении слова коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона.

Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошенничество.

«При необходимости доступа к чувствительным данным – например, адресу клиента для курьерской доставки – у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код, что обеспечит защиту данных даже при утере телефона», – подчеркивается в пресс-релизе.

Поддержка «Мобильного ID» уже реализована в ряде собственных сервисов «МегаФона», например, в «МегаФон ТВ», а также используется как идентификатор для подключения к сети Wi-Fi в офисе компании.



