МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

Российским любителям кино, музыки и чтения стал доступен новый продукт. Компания МегаФон объединила самые востребованные цифровые сервисы в единую мультиподписку «МегаФон Плюс». Впервые в одном предложении появились онлайн-кинотеатры IVI и START, книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат доступ к четырем продуктам с выгодой более 60%.

Компания на основе анализа больших данных изучила предпочтения абонентов в ключевых категориях – онлайн-видео, музыка и книги. В результате, партнерами «МегаФон Плюс» стали сервисы, которые занимают лидирующие позиции в своих сегментах. Так, IVI – крупнейший российский онлайн-кинотеатр, START – активно развивающийся видеосервис с собственным оригинальным контентом, MyBook – крупнейший в России книжный сервис по подписке, входящий в группу компаний «ЛитРес», а также набирающий популярность аудиосервис СберЗвук.