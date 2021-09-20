МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»
Российским любителям кино, музыки и чтения стал доступен новый продукт. Компания МегаФон объединила самые востребованные цифровые сервисы в единую мультиподписку «МегаФон Плюс». Впервые в одном предложении появились онлайн-кинотеатры IVI и START, книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат доступ к четырем продуктам с выгодой более 60%.
Компания на основе анализа больших данных изучила предпочтения абонентов в ключевых категориях – онлайн-видео, музыка и книги. В результате, партнерами «МегаФон Плюс» стали сервисы, которые занимают лидирующие позиции в своих сегментах. Так, IVI – крупнейший российский онлайн-кинотеатр, START – активно развивающийся видеосервис с собственным оригинальным контентом, MyBook – крупнейший в России книжный сервис по подписке, входящий в группу компаний «ЛитРес», а также набирающий популярность аудиосервис СберЗвук.
«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших для абонентов – возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», – заявил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тысяч рублей. При этом, подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.
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