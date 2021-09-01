МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов
МегаФон предложил студентам постоянную скидку в 20% на тарифы линейки #БезПереплат. Подключить скидку могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для этого с 3 сентября нужно обратиться в любой салон компании и предъявить студенческий билет.
«Более 70% молодёжной аудитории МегаФона пользуются тарифами линейки #БезПереплат, условия тарифов соответствуют всем актуальным потребностям молодежной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета. Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
По данным компании, молодежная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет все чаще использует для связи именно мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в три раза, лидеры по трафику среди молодежи – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург.
Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные из них – Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.
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