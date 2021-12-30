МегаФон составил рейтинг технологичных подарков к Новому году
Россияне на Новый год собираются дарить смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Об этом говорится в исследовании МегаФона, проведенном на основе анализа продаж в своей розничной сети в декабре.
Эксперты отмечают, что рост спроса на потребительскую электронику традиционно приходится на вторую половину декабря. Пик продаж в этот раз пришелся на последние выходные перед праздниками: 25 и 26 декабря.
Выяснилось, что чаще всего россияне будут дарить смартфоны – на них приходится наибольшая доля продаж. Они занимают первое место в списке популярных технологичных новогодних подарков. В среднем россияне тратят на покупку этих гаджетов 23 тысячи рублей. Самыми популярными брендами смартфонов стали Samsung, Xiaomi и Apple.
На второй строчке рейтинга - беспроводные наушники. В лидерах продаж JBL, Honor и Xiaomi, средняя цена покупки составила 4,4 тысячи рублей.
На третьем месте оказались умные часы, интерес к ним вырос более чем на треть. Самые востребованные бренды - Apple, Amazfit, Huawei. Средняя цена покупки составила около 17,1 тысяч рублей.
Самой быстрорастущей категорией во второй половине декабря в сети МегаФон Ритейл стали умные колонки – их продажи накануне Нового года увеличились на 134%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Мишустин исполнил желание мечтавшего побывать на кондитерской фабрике мальчика
- Актёр из «Каменской» Владимир Поночевный умер от ковида
- СМИ: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
- В Москве в новогодние праздники усилят контроль за ношением масок в транспорте
- СМИ предсказали усиление сотрудничества России и Китая против США
- МегаФон составил рейтинг технологичных подарков к Новому году
- Депутат-единоросс арестован по обвинению в мошенничестве
- Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий
- Путин поздравил Байдена и других мировых лидеров с Новым годом
- В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru