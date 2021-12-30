МегаФон составил рейтинг технологичных подарков к Новому году

Выяснилось, что чаще всего россияне будут дарить смартфоны – на них приходится наибольшая доля продаж. Они занимают первое место в списке популярных технологичных новогодних подарков. В среднем россияне тратят на покупку этих гаджетов 23 тысячи рублей. Самыми популярными брендами смартфонов стали Samsung, Xiaomi и Apple.

На второй строчке рейтинга - беспроводные наушники. В лидерах продаж JBL, Honor и Xiaomi, средняя цена покупки составила 4,4 тысячи рублей.

На третьем месте оказались умные часы, интерес к ним вырос более чем на треть. Самые востребованные бренды - Apple, Amazfit, Huawei. Средняя цена покупки составила около 17,1 тысяч рублей.

Самой быстрорастущей категорией во второй половине декабря в сети МегаФон Ритейл стали умные колонки – их продажи накануне Нового года увеличились на 134%.

