МегаФон собрал более половины российского рынка видеосервисов в одну подписку
Шесть российских видеосервисов удалось объединить в подписке «МегаКино». Таким образом в нее вошло более половины российского рынка видеосервисов. Как сообщил коммерческий директор оператора Павел Тулубьев, к проекту присоединились онлайн-кинотеатры Wink и more.tv. Ранее подписчикам были доступны Иви, Okko, START и PREMIER.
Согласно оценке ведущей российской аналитической компании в сфере высокотехнологичных рынков J’son & Partners, суммарно шесть онлайн-кинотеатров занимают около 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% - по количеству подписчиков.
«Расширение контента не повлияло на цену подписки и принцип её работы. Зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании изменить. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «МегаКино», - пояснил Тулубьев.
Wink входит в ТОП-3 российских видеосервисов по числу подписчиков и объединяет в себе онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ. В подписке «МегаКино» от Wink доступно свыше 120 телеканалов и 27 тысяч фильмов и сериалов. Сервис more.tv предлагает 131 ТВ-канал и порядка 7 тысяч фильмов и сериалов.
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