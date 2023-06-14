«МегаФон Облако» поможет учебным заведениям в развитии дистанционного обучения

Институт развития образования Свердловской области получил виртуальную инфраструктуру от МегаФона. В результате преподаватели, сотрудники и слушатели образовательного учреждения стали пользоваться дополнительными возможностями для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде.

Для обеспечения дистанционной работы применяются специализированные информационные системы, которые разработаны с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. С помощью облачной инфраструктуры на одной площадке происходит обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизируются учебные и рабочие процессы. Виртуальная инфраструктура при этом масштабируется без дополнительных инвестиций.

Виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации.

«Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты», - рассказал директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

Эксперты сотового оператора предоставляют постоянную техническую поддержку, в том числе в части безопасного хранения персональных данных.

Экосистема реализована на базе отечественного ПО, она включает более 25 актуальных для бизнеса и государства услуг.



