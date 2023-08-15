Мегафон: Мобильный трафик онлайн-кинотеатров вырос за первое полугодие на 16%
Абоненты сотовой связи стали чаще смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах на смартфонах, сообщает оператор «Мегафон», подводя итоги первого полугодия 2023 года.
«За шесть месяцев 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, при этом число пользователей этих сервисов возросло на 13%. Наиболее активно увеличивалась доля аудитории в возрастной категории 25-35 лет. Если годом ранее она составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе-июне 2023 года их доля достигла 50%. Процент зрителей 17-25 лет за год не изменился и составил 26%, а вот аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры», - отметили аналитики компании.
При этом россияне предпочитают переключаться между несколькими онлайн-кинотеатрами, поэтому все реже пользуются только каким-то одним приложением.
«За первые шесть месяцев этого года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса против 2,2 в первом полугодии 2022-го. Количество абонентов с одним приложением онлайн-кинотеатра сокращается, при этом растет доля тех, кто предпочитает от двух до четырех видеосервисов (48% от всех пользователей)», - добавили эксперты «МегаФона».
Средняя продолжительность просмотров с телефонов сейчас составляет 35 минут. За полгода этот показатель увеличился на 4%.
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