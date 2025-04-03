Президент Буркина-Фасо приедет в Россию на празднование Дня Победы
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.
Лавров выразил благодарность Траоре за согласие принять участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею, отмечает «Свободная пресса».
Он отметил, что за последние годы сотрудничество между двумя странами значительно укрепилось, а лидеры продолжают поддерживать регулярные контакты.
Ранее в Москве состоялись переговоры с участием глав МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера, входящих в Альянс государств Сахеля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США отключили спутниковую трансляцию программы «Радио Свобода» на Россию
- Европа запросила размещение гиперзвуковых ракетных систем
- Дания отвергла претензии США на Гренландию
- Президент Буркина-Фасо приедет в Россию на празднование Дня Победы
- Названы комплексы, которые подойдут для ударов по бункерам Зеленского
- С территории курского приграничья с начала марта эвакуировали 709 человек
- Пожар в ресторане «Фергана» в центре Москвы ликвидирован
- Мужчина, пострадавший от медведя в Подмосковье, находится в реанимации
- Сибига обеспокоен снижением внимания СМИ к ситуации на Украине
- Курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru