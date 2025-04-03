Президент Буркина-Фасо приедет в Россию на празднование Дня Победы

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

Лавров выразил благодарность Траоре за согласие принять участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею, отмечает «Свободная пресса».