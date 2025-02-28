«Мегафон» и Yota отменили роуминг на территории Крыма и Севастополя

Операторы «МегаФон» и Yota с 28 февраля отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ведомство отметило, что с этого дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты будут расходоваться и оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

В ФАС уточнили, что операторам созданы экономические условия для возможности отмены дополнительной платы.

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Так, на территории Крыма уже отменили наценку за услуги мобильной связи «Т2 Мобайл», «Билайн», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком». Помимо этого, крымские компании «К-Телеком» и «КТК-Телеком» также отменили роуминг для абонентов во время поездок по России.

Ранее в ФАС сообщили, что проверят обоснованность повышения тарифов оператором сотовой связи «МегаФон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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