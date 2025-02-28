«Мегафон» и Yota отменили роуминг на территории Крыма и Севастополя
Операторы «МегаФон» и Yota с 28 февраля отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомство отметило, что с этого дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты будут расходоваться и оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.
В ФАС уточнили, что операторам созданы экономические условия для возможности отмены дополнительной платы.
Так, на территории Крыма уже отменили наценку за услуги мобильной связи «Т2 Мобайл», «Билайн», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком». Помимо этого, крымские компании «К-Телеком» и «КТК-Телеком» также отменили роуминг для абонентов во время поездок по России.
Ранее в ФАС сообщили, что проверят обоснованность повышения тарифов оператором сотовой связи «МегаФон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru