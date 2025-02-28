«Мегафон» и Yota отменили роуминг на территории Крыма и Севастополя

Операторы «МегаФон» и Yota с 28 февраля отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ведомство отметило, что с этого дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты будут расходоваться и оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

В ФАС уточнили, что операторам созданы экономические условия для возможности отмены дополнительной платы.