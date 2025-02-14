ФАС оштрафовала за ненадлежащую рекламу «Альфа-Банк»

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала кредитную организацию «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу акции с сервисом «Яндекс.Еда». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

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Звучавший в радиоэфире рекламный ролик содержал в себе сведения о начислении кэшбека в размере 20%, привлекательные для потребителя. Утверждалось, что кэшбек будет начислен в случае оплаты заказа в сервисе «Яндекс.Еда» любой картой Альфа-Банка. Вместе с тем в ролике не прозвучала часть значительной информации об ограничениях.

Ранее ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании, выявив в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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