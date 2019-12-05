Медведева расстроили замызганные российские больницы

5 декабря 201912:54

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции назвал существенной проблему со здравоохранением в стране. Он, в частности, высказался за увеличение финансирования первичного звена оказания медицинской помощи.

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Также глава правительства признался, что регулярно смотрит в соцсетях фотографии состояния российских больниц, и картина его удручает.

«Километров 100-150 от Москвы отъехать – это уже совершенно другая история. Здания замызганные, грязные. Я почти каждый день в своих социальных сетях получаю фотографии. Ну как сюда можно ходить? Конечно, все это грустно. Поэтому нужны инвестиции в саму первичку», - сказал Медведев.

Напомним, в уходящем году в российском здравоохранении вспыхнули несколько громких скандалов, связанных с массовым увольнением врачей из больниц.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев