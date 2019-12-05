Медведева расстроили замызганные российские больницы

Также глава правительства признался, что регулярно смотрит в соцсетях фотографии состояния российских больниц, и картина его удручает.



«Километров 100-150 от Москвы отъехать – это уже совершенно другая история. Здания замызганные, грязные. Я почти каждый день в своих социальных сетях получаю фотографии. Ну как сюда можно ходить? Конечно, все это грустно. Поэтому нужны инвестиции в саму первичку», - сказал Медведев.

Напомним, в уходящем году в российском здравоохранении вспыхнули несколько громких скандалов, связанных с массовым увольнением врачей из больниц.

