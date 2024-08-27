Медведев заявил о важности работы над миграционной политикой

Работа в сфере миграционной политики остается актуальной и требует внимания, особенно в свете недавних событий в России. Об этом на встрече с участниками СВО — кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что проблемы миграции обсуждаются регулярно, и текущие обстоятельства делают эту тему особенно важной.