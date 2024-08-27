Медведев заявил о важности работы над миграционной политикой
Работа в сфере миграционной политики остается актуальной и требует внимания, особенно в свете недавних событий в России. Об этом на встрече с участниками СВО — кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что проблемы миграции обсуждаются регулярно, и текущие обстоятельства делают эту тему особенно важной.
Медведев сообщил об этом на встрече с кандидатами от «Единой России», участвующими в выборах различного уровня, напомнив, что текущие трагические события подчеркивают необходимость продолжения работы в этой области.
24 августа замруководителя фракции «Новые люди» и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий выдворение из страны мигрантов с судимостью, включая погашенную, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru