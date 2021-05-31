Медведева возмутили тарифы на поездки в такси с детьми

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что поездка в такси с детским креслом по более дорогому тарифу является дискриминацией, сообщает ТАСС.

Выступая на форуме «Большой семейный совет» он назвал сложившуюся практику безобразием и отметил, что увеличение стоимости поездки при перевозке детей «кроме возмущения ничего не вызывает».

«Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправной? Не дай Бог что неисправно - всё, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться», - резюмировал Медведев.

Политик указал, что например, в заведениях общепита посетителям с детьми уже давно предоставляют специальные столики и кресла. По его мнению, в случае с такси должно быть то же самое и бесплатно.

Ранее Медведев заявил, что всё время действия в России программы материнского капитала было выдано 12 миллионов сертификатов на общую сумму почти три триллиона рублей, сообщает RT.