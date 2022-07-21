Медведев: В России 600 тысяч беженцев живут во временных пунктах
В российских пунктах временного размещения живут около 600 тысяч беженцев из Донбасса и Украины, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«В районе, наверное, 65-70 тысяч - на территории Ростовской области. Другие рассредоточены по другим регионам. Всеми ими, безусловно, необходимо заниматься», - цитирует Медведева РИА Новости.
Он встретился с беженцами, проживающими в Ростовской области, которые пожаловались на потерю имущества и находятся в сложном положении.
«Наша задача заключается в том, чтобы оказать им максимальную поддержку. На федеральном уровне исключительно важно посмотреть, насколько ранее принятые решения являются актуальными, как выполняются все нормативно-правовые акты», - пояснил Медведев.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что большинство беженцев из Донбасса намерены вернуться домой.
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