Медведев: В России 600 тысяч беженцев живут во временных пунктах

В российских пунктах временного размещения живут около 600 тысяч беженцев из Донбасса и Украины, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В районе, наверное, 65-70 тысяч - на территории Ростовской области. Другие рассредоточены по другим регионам. Всеми ими, безусловно, необходимо заниматься», - цитирует Медведева РИА Новости.

Он встретился с беженцами, проживающими в Ростовской области, которые пожаловались на потерю имущества и находятся в сложном положении.

«Наша задача заключается в том, чтобы оказать им максимальную поддержку. На федеральном уровне исключительно важно посмотреть, насколько ранее принятые решения являются актуальными, как выполняются все нормативно-правовые акты», - пояснил Медведев.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что большинство беженцев из Донбасса намерены вернуться домой.

