Медведев заявил, что прививаться можно любой вакциной, даже иностранной

Процесс регистрации иностранных вакцин от коронавируса в России запущен, россияне могут сами выбирать препарат. Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Естественно, каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться. Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин», - передает слова политика РИА Новости.

При этом Медведев напомнил, что вакцина «не может появиться просто так», для этого нужно подать документы в соответствующие российские ведомства. По его словам, такие заявки подали производители вакцины AstraZeneca, а также один из китайских поставщиков, и их допустили до стадии клинических испытаний.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что Запад не будет использовать непризнание «Спутника V» в качестве рычага давления на Россию.

