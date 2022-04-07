Хуснуллин заявил о нехватке иностранных рабочих на россисйких стройках

По его словам, причиной стал рост курса доллара, из-за чего в своей валюте мигранты стали получать меньше.

«Когда доллар взлетел до 120-130 рублей, соответственно, при пересчёте у них получился доход на 30-40% ниже. Поэтому этот момент их остановил, и небольшая часть уехала», - пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время курс доллара стабилизировался и мигранты «более-менее спокойно» работают.

Ранее в МВД России заявили, что в ведомстве рассматривают возможность высылки иностранных граждан за ряд административных нарушений, в том числе за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, сообщает RT.