Хуснуллин заявил о нехватке иностранных рабочих на россисйких стройках
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что после введения санкций строительная отрасль в России стала ощущать нехватку иностранных рабочих, сообщает ТАСС.
По его словам, причиной стал рост курса доллара, из-за чего в своей валюте мигранты стали получать меньше.
«Когда доллар взлетел до 120-130 рублей, соответственно, при пересчёте у них получился доход на 30-40% ниже. Поэтому этот момент их остановил, и небольшая часть уехала», - пояснил Хуснуллин.
Вице-премьер добавил, что в настоящее время курс доллара стабилизировался и мигранты «более-менее спокойно» работают.
Ранее в МВД России заявили, что в ведомстве рассматривают возможность высылки иностранных граждан за ряд административных нарушений, в том числе за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, сообщает RT.
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