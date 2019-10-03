Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, передает RT.
Максим Яковенко возглавлял Росгидромет с 2017 года. Как отмечает Телеканал «360», ранее в течение трех лет он работал в должности заместителя директора Службы. Официальная формулировка отставки – «по собственному желанию».
Однако в сентябре деятельность Росгидромета критиковалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, где обсуждался вопрос ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Как отмечает Ura.ru, в частности, глава МЧС Евгений Зиничев высказал ряд претензий к качеству работы метеослужбы.
Ранее сегодня Владимир Путин своим указ отправил в отставку целую группу высокопоставленных глав различных ведомств, среди которых, ФСИН, подразделения МЧС, Следственного комитета и МВД.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Соловьёва, взорвавшего соцсети Татарстана эфирной бранью, хотят засудить
- Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае
- Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко
- Антироссийский фейк. Захарова оценила сообщения о «спецназе РФ» в Норвегии
- Пошутили. Ветеран не поверил в вербовку ФБР агентов через Facebook