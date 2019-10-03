Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко

Однако в сентябре деятельность Росгидромета критиковалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, где обсуждался вопрос ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Как отмечает Ura.ru, в частности, глава МЧС Евгений Зиничев высказал ряд претензий к качеству работы метеослужбы.

Ранее сегодня Владимир Путин своим указ отправил в отставку целую группу высокопоставленных глав различных ведомств, среди которых, ФСИН, подразделения МЧС, Следственного комитета и МВД.

