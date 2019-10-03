Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко

3 октября 201916:46

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, передает RT.

Максим Яковенко возглавлял Росгидромет с 2017 года. Как отмечает Телеканал «360», ранее в течение трех лет он работал в должности заместителя директора Службы. Официальная формулировка отставки – «по собственному желанию».

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Однако в сентябре деятельность Росгидромета критиковалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, где обсуждался вопрос ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Как отмечает Ura.ru, в частности, глава МЧС Евгений Зиничев высказал ряд претензий к качеству работы метеослужбы.

Ранее сегодня Владимир Путин своим указ отправил в отставку целую группу высокопоставленных глав различных ведомств, среди которых, ФСИН, подразделения МЧС, Следственного комитета и МВД.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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