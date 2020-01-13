Медведев упразднил 1259 устаревших актов РСФСР

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об аннулировании 1259 устаревших правительственных актов РСФСР в рамках реализации механизма так называемой «регуляторной гильотины». Об этом председатель правительства объявил на совещании со своими заместителями.

Медведев также сообщил в самое короткое время будет издан аналогичный документ относительно 3600 актов Советского Союза, которые уже относятся к уровню Совета министров СССР.

При этом премьер-министр призвал сохранить, применяя «регуляторную гильотину», нормативные акты о предоставлении различных льгот, отмечает RT. Ранее стало известно, что министерство юстиции считает возможным признать устаревшими и утратившими силу около двух с половиной тысяч актов СССР и РСФСР.

