Медведев сообщил о росте преступности в России из-за коронавируса

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности длительного роста уровня преступности в России из-за пандемии коронавируса.

«Последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определённых сферах может быть достаточно длительным.», — цитирует Медведева ТАСС.

Об этом замгравы Совбеза сообщил в ходе выступления на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года.