Медведев сообщил о росте преступности в России из-за коронавируса

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности длительного роста уровня преступности в России из-за пандемии коронавируса.

«Последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определённых сферах может быть достаточно длительным.», — цитирует Медведева ТАСС.

Об этом замгравы Совбеза сообщил в ходе выступления на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года.

МВД отмечает значительный рост киберпреступности в России

Ранее Медведев заявил, что за пять месяцев рост киберпреступности в стране увеличился на 85% по сравнению с таким дже периодом прошлого года.

Бывший первый зам Мещанского межрайонного прокурора города Москвы Евгений Власов в эфире НСН рассказал, какие виды преступности в условиях коронавируса почти исчезли, а какие активизировались.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФ Преступность
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