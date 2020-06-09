Медведев сообщил о росте преступности в России из-за коронавируса
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности длительного роста уровня преступности в России из-за пандемии коронавируса.
«Последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определённых сферах может быть достаточно длительным.», — цитирует Медведева ТАСС.
Об этом замгравы Совбеза сообщил в ходе выступления на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года.
Ранее Медведев заявил, что за пять месяцев рост киберпреступности в стране увеличился на 85% по сравнению с таким дже периодом прошлого года.
Бывший первый зам Мещанского межрайонного прокурора города Москвы Евгений Власов в эфире НСН рассказал, какие виды преступности в условиях коронавируса почти исчезли, а какие активизировались.
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