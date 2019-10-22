Медведев сообщил о перспективе поступать в российские вузы онлайн

В ближайшем будущем в России станет возможным поступить в вуз онлайн. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в Сколково. Он рассказал, что для реализации такого проекта уже отмечены более 50 высших учебных заведений, сообщает «ФедералПресс».

Однако, когда именно начнет действовать проект, который позволит поступать студентам с помощью интернета, премьер-министр не уточнил.

Ранее сообщалось, что обучением студентов в России займется искусственный интеллект. В его обязанности войдут анализ успеваемости учащихся, а также формирование списков студентов на отчисление. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН выступил резко против этой инициативы, заявив, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителей и педагогов, а подобный подход губителен для системы образования.







