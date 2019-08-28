Медведев: Россиян ждет массовая всероссийская диспансеризация
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о намерении в ближайшие два года провести массовую всероссийскую диспансеризацию. Данные меры направлены на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишут РИА Новости.
В ходе совещания о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов премьер также добавил, что не останавливается работа и по развитию поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. На данный момент перед правительством России стоит задача по модернизации первичной медико-санитарной помощи. По словам Медведева, самым сложным является изыскать источники финансирования.
Ранее НСН писала о том, что Минздрав РФ внес в правительство пакет документов с предложениями по возвращению на производства «цеховых» врачей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Коломойский призвал снять с России часть санкций
- В Новосибирске из-под завалов извлекли тело третьего погибшего
- «Восстановление справедливости»: В Совфеде прокомментировали освобождение Вышинского
- Дату обмена заключенными между Россией и Украиной перенесли
- Кирилл Вышинский освобождён из-под стражи