Медведев: Россиян ждет массовая всероссийская диспансеризация

В ходе совещания о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов премьер также добавил, что не останавливается работа и по развитию поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. На данный момент перед правительством России стоит задача по модернизации первичной медико-санитарной помощи. По словам Медведева, самым сложным является изыскать источники финансирования.

Ранее НСН писала о том, что Минздрав РФ внес в правительство пакет документов с предложениями по возвращению на производства «цеховых» врачей.



