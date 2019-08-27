Врач объяснила рост числа диабетиков в России
Президент Московской диабетической ассоциации в эфире НСН связала это с диспансеризацией россиян.
На 23% за пять лет выросло в России число людей, у которых диагностирован сахарный диабет. Согласно данным Минздрава, если в 2013 году их было 3,9 млн человек, то в конце 2018-го - уже 4,8 млн.
Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила в эфире НСН, с чем связан рост количества диабетиков в России.
«Эта тенденция наблюдается во всем мире. Кроме того в России расширяется диспансеризация населения, в которую включен анализ на сахар крови. На раннее выявление сахарного диабета. То есть стали лучше выявлять. Также проблемой является неправильное питание, которое ведет к ожирению. А это один из факторов сахарного диабета», - сказала она.
Ранее стало известно, что число больных диабетом 2-го типа за последнее время выросло в четыре раза.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей