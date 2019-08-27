Врач объяснила рост числа диабетиков в России

На 23% за пять лет выросло в России число людей, у которых диагностирован сахарный диабет. Согласно данным Минздрава, если в 2013 году их было 3,9 млн человек, то в конце 2018-го - уже 4,8 млн.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила в эфире НСН, с чем связан рост количества диабетиков в России.