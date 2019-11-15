Медведев против второго бесплатного высшего образования в области театра

Глава правительства России Дмитрий Медведев высказался против получения бесплатного второго высшего театрального образования. Как заявил премьер-министр на встрече с деятелями культуры, устоявшуюся систему одного бесплатного высшего образования не следует ломать. Он предложил решить вопрос за счёт индивидуальных грантов, передает ТАСС.

Комментируя возражение, что грантовый подход не может решить эту проблему, Медведев ответил, что вопрос заключается в их размере и на какое число людей этот грант рассчитан.