Медведев против второго бесплатного высшего образования в области театра
Глава правительства России Дмитрий Медведев высказался против получения бесплатного второго высшего театрального образования. Как заявил премьер-министр на встрече с деятелями культуры, устоявшуюся систему одного бесплатного высшего образования не следует ломать. Он предложил решить вопрос за счёт индивидуальных грантов, передает ТАСС.
Комментируя возражение, что грантовый подход не может решить эту проблему, Медведев ответил, что вопрос заключается в их размере и на какое число людей этот грант рассчитан.
При этом премьер-министр поддержал инициативу о формировании максимально гибких образовательных стандартов для театрального искусства.
В свою очередь ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе выступил с предложением вернуть отсрочку от армии деятелям культуры, в первую очередь, для танцовщиков и музыкантов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин приедет в Турцию сразу после Нового года
- Доцента-потрошителя переводят в «Кресты»
- Администрация США опубликовала стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским
- Германия и Украина подтвердили дату нового саммита в нормандском формате
- Слова Собчак про Крым проверят на экстремизм