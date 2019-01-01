Медведев пророчит четырехдневную рабочую неделю

Рабочая неделя в Российской Федерации в перспективе может сократиться с пяти до четырех дней, не исключает глава правительства Дмитрий Медведев. О такой перспективе он рассказал на Международной конференции труда.

По оценке премьер-министра, рабочая неделя будет урезана за счёт развития технологий, что позволит меньше работать без ущерба производительности, передает RT. Именно такой вариант, по словам Медведева, может стать основой социально-трудового контракта

Как отмечает Ura.ru, в качестве примера премьер-министр привёл историю Генри Форда. Около ста лет назад промышленник в США сократил рабочую неделю на своих заводах с 48 до 40 часов, и в результате, по словам Медведева, «получил впечатляющий рост производительности труда».

Глава правительства РФ также заявил о необходимости новых подходов к таким ключевым понятиям труда, как рабочий день и рабочее место.

