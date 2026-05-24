По словам Медведева, террористическими ударами по детям Украина спровоцировала жёсткий ответ со стороны России. По его мнению, украинской стороне были необходимы массированные прилёты по структурам в Киеве, чтобы проще было выпрашивать у Запада деньги и оружие.

Медведев также задался вопросом, не стоит ли России прекратить атаки, чтобы не способствовать укреплению «неонацистского режима». Однако сам же ответил на него отрицательно. Он подчеркнул, что российским военным следует действовать прямо противоположным образом - бить так, как сегодня, и гораздо сильнее.

Ночью в пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), в котором находились 86 учащихся. По последним данным погиб 21 человек, еще 65 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».