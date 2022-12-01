Медведев призвал сохранить нацистские символы с Украины

«Мы очень часто слышим из уст европейских чиновников, вообще западных должностных лиц о том, что "да что это за разговоры, какой нацизм, ну есть там какие-то отдельные отморозки "», - посетовал Медведев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа стала частью процессов возрождения неонацизма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

