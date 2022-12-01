Медведев призвал сохранить нацистские символы с Украины
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал сохранить символы нацистской культуры из Украины для потомков, передает РИА Новости.
По его словам, материальные предметы продемонстрируют, что такая проблема действительно есть, что ее не «придумали русские».
«Мы очень часто слышим из уст европейских чиновников, вообще западных должностных лиц о том, что "да что это за разговоры, какой нацизм, ну есть там какие-то отдельные отморозки "», - посетовал Медведев.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа стала частью процессов возрождения неонацизма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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