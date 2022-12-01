Медведев призвал сохранить нацистские символы с Украины

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал сохранить символы нацистской культуры из Украины для потомков, передает РИА Новости.

По его словам, материальные предметы продемонстрируют, что такая проблема действительно есть, что ее не «придумали русские».

Италия, Австрия и ФРГ проголосовали против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма

«Мы очень часто слышим из уст европейских чиновников, вообще западных должностных лиц о том, что "да что это за разговоры, какой нацизм, ну есть там какие-то отдельные отморозки "», - посетовал Медведев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа стала частью процессов возрождения неонацизма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НацизмУкраинаДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры