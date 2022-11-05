Италия, Австрия и ФРГ проголосовали против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма
Италия, Австрия и Германия проголосовали против резолюции России, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.
В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект российской резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Документ поддержали 106 государств, выступила против 51 страна, воздержались 15.
Как сообщил Лукьянцев, на его памяти решение трех стран — первый подобный случай в истории.
«Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», — цитирует дипломата РИА Новости.
Уполномоченный предположил, что Рим, Вена и Берлин действовали из политических соображений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+6 149 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 259 / сут.
- ФСБ: С июля по сентябрь россияне совершили 9,7 млн выездов за границу
- СМИ: Число погибших при пожаре в Костроме выросло до 13
- Россия и Ирак подпишут меморандум об атомном сотрудничестве
- Италия, Австрия и ФРГ проголосовали против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма
- Эксперт рассказал об условиях для получения участка земли бесплатно
- СМИ: США управляют сети организаций Сороса
- Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за слова о Путине
- Пять человек погибли при пожаре в Костроме
- Рогов: Украине поставили задачу достичь военных успехов к выборам в США
- В США назвали Байдена «прогнившим» и «недееспособным» политиком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru