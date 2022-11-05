Италия, Австрия и ФРГ проголосовали против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма

В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект российской резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Документ поддержали 106 государств, выступила против 51 страна, воздержались 15.

Как сообщил Лукьянцев, на его памяти решение трех стран — первый подобный случай в истории.

«Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», — цитирует дипломата РИА Новости.

Уполномоченный предположил, что Рим, Вена и Берлин действовали из политических соображений.

